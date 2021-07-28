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Ледеки стала 6-кратной олимпийской чемпионкой

Олимпиада
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Но осталась без медали в заплыве на 200 метров вольным стилем

Ледеки стала 6-кратной олимпийской чемпионкой

фото - olympics.com

Новина українською

На Олимпийских играх в Токио пловцы разыграли еще четыре комплекта медалей.

Мужчины

4 по 200, вольный стиль

1. Великобритания – 6.58,58

2. Россия – 7.01,81

3. Австралия – 7.01,84

Женщины

200 м, вольный стиль

1. Ариарне Титмус (Австралия) –1.53,50

2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) – 1.53,92

3. Пенни Олексяк (Канада) – 1.54,70

1500 м, вольный стиль

1. Кэти Ледеки (США) – 15.37,34

2. Эрика Салливан (США) – 15.41,41

3. Сара Кёлер (Германия) – 15.42,91

200 м, комплекс

1. Юи Охаси (Япония) – 2.08,52

2. Алекс Уолш (США) – 2.08,65

3. Кейт Дугласс (США) – 2.09,04

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В статье: плавание Кэти Ледеки Олимпийские игры 2020
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