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Ледеки стала 6-кратной олимпийской чемпионкой
Но осталась без медали в заплыве на 200 метров вольным стилем
фото - olympics.com
На Олимпийских играх в Токио пловцы разыграли еще четыре комплекта медалей.
Мужчины
4 по 200, вольный стиль
1. Великобритания – 6.58,58
2. Россия – 7.01,81
3. Австралия – 7.01,84
Женщины
200 м, вольный стиль
1. Ариарне Титмус (Австралия) –1.53,50
2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) – 1.53,92
3. Пенни Олексяк (Канада) – 1.54,70
1500 м, вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США) – 15.37,34
2. Эрика Салливан (США) – 15.41,41
3. Сара Кёлер (Германия) – 15.42,91
200 м, комплекс
1. Юи Охаси (Япония) – 2.08,52
2. Алекс Уолш (США) – 2.08,65
3. Кейт Дугласс (США) – 2.09,04
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