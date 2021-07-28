Голландские гребцы побили рекорд Украины и выиграли Олимпиаду

Голландские гребцы Лукас Теодор, Дирк Эйттенбогард, Абе Вирсма, Тоне Витен и Кун Метсемакерс выиграли Олимпиаду с мировым рекордом (5.32.03).

Предыдущее достижение принадлежало украинцам – Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока и Иван Довгодько в 2014 году на чемпионате мира в Амстердаме преодолели дистанцию в 2000 метров за 5.32.26.

В среду в академической гребле были разыграны три комплекта медалей.

Мужчины

Четверка парная

1. Нидерланды – 5.32.03

2. Великобритания – 5.33,75

3. Австралия – 5.33,97

Четверка

1. Австралия – 5.42.76

2. Румыния – 5.43.13

3. Италия – 5.43.60

Женщины

Четверка парная

1. Китай – 6.05,13

2. Польша – 6.11,36

3. Австралия – 6.12,08

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