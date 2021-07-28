Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голландские гребцы побили рекорд Украины и выиграли Олимпиаду
Двойной триумф четверки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голландские гребцы Лукас Теодор, Дирк Эйттенбогард, Абе Вирсма, Тоне Витен и Кун Метсемакерс выиграли Олимпиаду с мировым рекордом (5.32.03).
Предыдущее достижение принадлежало украинцам – Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока и Иван Довгодько в 2014 году на чемпионате мира в Амстердаме преодолели дистанцию в 2000 метров за 5.32.26.
В среду в академической гребле были разыграны три комплекта медалей.
Мужчины
Четверка парная
1. Нидерланды – 5.32.03
2. Великобритания – 5.33,75
3. Австралия – 5.33,97
Четверка
1. Австралия – 5.42.76
2. Румыния – 5.43.13
3. Италия – 5.43.60
Женщины
Четверка парная
1. Китай – 6.05,13
2. Польша – 6.11,36
3. Австралия – 6.12,08
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Свитолина уверенно бьёт итальянку на пути в полуфинал Олимпиады. Как это было
- Селезнев: Полгода не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция
- Официально: Рафаэль Варан – игрок Манчестер Юнайтед
- Свитолина прошла австралийку на пути в третий круг Олимпиады. Как это было
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!