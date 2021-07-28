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Украинского дзюдоиста дисквалифицировали с Олимпиады
Переборщил с агрессией
фото - judoinfo.kiev.ua
Кеджау Ньябали в весовой категории до 90 кг завершил выступления на Олимпийских играх в Токио на стадии 1/8 финала.
В первом бою Ньябали победил дзюдоиста из Доминиканской Республики Роберта Флорентино, а во втором поединке против Довлата Бобонова из Узбекистана был дисквалифицирован за применение болевого приема.
Для Кеджау Ньябали Олимпиада в Токио стала лучшей в карьере. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро украинец проиграл в первом поединке.
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