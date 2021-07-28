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Олимпиада-2020. Триумфы Нидерландов и Словении в велоспорте
Результаты велогонок с раздельным стартом
фото - olympics.com
У мужчин олимпийским чемпионом в разделке стал двукратный победитель Вуэльты словенец Примож Роглич, который преодолел 44-километровую дистанцию за 55:04.19.
Серебро спустя пять лет снова оказалось в руках голландца Тома Дюмулина (+1:01.39), а бронзу завоевал австралиец Роан Деннис (+1:03.90).
Женскую гонку аналогичного формата выиграла Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды), которая ранее в Токио завоевала серебро в групповой гонке.
Ван Влёйтен на 56 секунд опередила швейцарку Марлен Ройссер, а третьей стала еще одна представительница сборной Нидерландов Анна ван дер Брегген.
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