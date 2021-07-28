  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Сборная Фиджи – олимпийский чемпион по регби-7
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Фиджи – олимпийский чемпион по регби-7

Олимпиада
(1 голосов)

Защитили победу 5-летней давности

Сборная Фиджи – олимпийский чемпион по регби-7

фото - olympics.com

Новина українською

Сборная Фиджи по регби-7 остается единственной командой в истории с олимпийским золотом. Пять лет назад представители островного государства в Океании в финале Олимпиады разгромили Великобританию (43:7), а в Токио в решающем поединке разобрались с Новой Зеландией (27:12).

На групповом этапе Олимпиады сборная Фиджи выиграла три матча кряду, а в поединках плей-офф последовательно обыграла Австралию (19:0), Аргентину (26:14) и Новую Зеландию.

В бронзовом матче сборная Аргентины со счетом 17:12 обыграла команду Великобритании.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: регби Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...