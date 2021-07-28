Сборная Фиджи – олимпийский чемпион по регби-7

Сборная Фиджи по регби-7 остается единственной командой в истории с олимпийским золотом. Пять лет назад представители островного государства в Океании в финале Олимпиады разгромили Великобританию (43:7), а в Токио в решающем поединке разобрались с Новой Зеландией (27:12).

На групповом этапе Олимпиады сборная Фиджи выиграла три матча кряду, а в поединках плей-офф последовательно обыграла Австралию (19:0), Аргентину (26:14) и Новую Зеландию.

В бронзовом матче сборная Аргентины со счетом 17:12 обыграла команду Великобритании.

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