Дзюдоист Ньябали: Я не согласен с решением судей

Представитель сборной Украины по дзюдо Кеджау Ньябали в категории до 90 кг завершил выступления на Олимпиаде в 1/8 финала после дисквалификации в поединке с узбеком Довлатом Бобоновым.

Судьи досрочно присудили победу сопернику Ньябали после болевого приема в исполнении украинца.

"Я не согласен с решением судей. Не считаю, что сделал запрещенный прием – залом локтя. Соперник закричал и это сыграло определяющую роль на судей, они увидели в моих действиях исполнение болевого приема.

Я делал обычный захват. Очень жаль так завершать соревнования", - приводит слова Ньябали официальный сайт НОК Украины.

К слову, Довлат Бобонов после спорной победы над Кеджау Ньябали в следующем поединке проиграл грузину Лаше Бекаури.

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