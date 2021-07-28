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Дзюдоист Ньябали: Я не согласен с решением судей

Олимпиада
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Но результат уже не изменить

Дзюдоист Ньябали: Я не согласен с решением судей

фото - НОК Украины

Новина українською

Представитель сборной Украины по дзюдо Кеджау Ньябали в категории до 90 кг завершил выступления на Олимпиаде в 1/8 финала после дисквалификации в поединке с узбеком Довлатом Бобоновым.

Судьи досрочно присудили победу сопернику Ньябали после болевого приема в исполнении украинца.

"Я не согласен с решением судей. Не считаю, что сделал запрещенный прием – залом локтя. Соперник закричал и это сыграло определяющую роль на судей, они увидели в моих действиях исполнение болевого приема.

Я делал обычный захват. Очень жаль так завершать соревнования", - приводит слова Ньябали официальный сайт НОК Украины.

К слову, Довлат Бобонов после спорной победы над Кеджау Ньябали в следующем поединке проиграл грузину Лаше Бекаури.

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В статье: дзюдо Кеджау Ньябали Олимпийские игры 2020
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