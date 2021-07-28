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Дзюдоист Ньябали: Я не согласен с решением судей
Но результат уже не изменить
фото - НОК Украины
Представитель сборной Украины по дзюдо Кеджау Ньябали в категории до 90 кг завершил выступления на Олимпиаде в 1/8 финала после дисквалификации в поединке с узбеком Довлатом Бобоновым.
Судьи досрочно присудили победу сопернику Ньябали после болевого приема в исполнении украинца.
"Я не согласен с решением судей. Не считаю, что сделал запрещенный прием – залом локтя. Соперник закричал и это сыграло определяющую роль на судей, они увидели в моих действиях исполнение болевого приема.
Я делал обычный захват. Очень жаль так завершать соревнования", - приводит слова Ньябали официальный сайт НОК Украины.
К слову, Довлат Бобонов после спорной победы над Кеджау Ньябали в следующем поединке проиграл грузину Лаше Бекаури.
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