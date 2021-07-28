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Олимпиада-2020. Южная Корея берет золото в фехтовании
Разыгран еще один комплект медалей в фехтовании
фото - twitter.com
Мужская сборная Южной Кореи по фехтованию на саблях выиграла командный турнир в рамках Олимпиады в Токио.
Корейцы в 1/4 финала прошли Египет (45:39), в полуфинале справились с Германией (45:42), а в финале разгромили Италию (45:26).
В поединке за бронзу Венгрия обыграла Германию (45:40).
Южная Корея на Олимпиаде в Токио завоевала первое золото в фехтовании. Накануне кореянки в финале командной шпаги уступили Эстонии.
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