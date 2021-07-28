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Грузия берет первое золото Олимпиады-2020

Олимпиада
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Постарался дзюдоист

Грузия берет первое золото Олимпиады-2020

фото - twitter.com

Новина українською

Олимпийским чемпионом по дзюдо в категории до 90 кг стал Лаша Бекаури – действующий чемпион Европы из Грузии в финале одолел немца Эдуарда Триппеля. Бронзу завоевали Давлат Бобонов (Узбекистан) и Кристиан Тот (Венгрия).

Золото Бекаури стало для Грузии первым на Играх в Токио, что позволило олимпийской сборной этой страны взлететь на 19-е место в медальном зачете (1-2-0).

У женщин олимпийской чемпионкой в категории до 70 кг стала японка Тидзуру Араи. Серебро досталось Михаэле Поллерес (Австрия), с бронзой Олимпиаду покидают Мадина Таймазова (ОКР) и Санне ван Дейке (Нидерланды).

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В статье: дзюдо Олимпийские игры 2020
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