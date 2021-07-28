Штангист Ши Чжиюн с мировым рекордом выиграл Олимпиаду в Токио

Ши Чжиюн после победы 5-летней давности на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро в категории до 69 кг в Токио взял золото в категории до 73 кг.

В рывке и толчке Чжиюн суммарно поднял 364 кг и стал автором двух рекордов – мирового и олимпийского.

Серебро досталось Хулио Рубену Майору Пернья из Венесуэлы (346 кг), а бронзу завоевал представитель Индонезии Рахмат Эрвин Абдулла (342 кг).

Показательно, что на Олимпиаде в Токио у мужчин Китай в тяжелой атлетике еще не потерпел ни одного поражения, причем обладатели золота неизменно побеждали с рекордом Олимпийских игр.

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