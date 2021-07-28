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Украинец Ковтун – 11-й в многоборье на Олимпийских играх
Отличный дебют!
фото - ukrinform.ru
Украинский гимнаст Илья Ковтун в 17-летнем возрасте занял 11-е место в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Выступление Ковтуна судьи оценили в 83,797 балла, а лучшим для украинца стали упражнения на коне, за которые он получил 6-ю лучшую оценку среди всех финалистов многоборья.
Петр Пахнюк получил от судей 81,265 балла и занял 19-е место.
Олимпийским чемпионом в многоборье стал 19-летний японец Даики Хасимото (88,465 балла), серебро у китайца Сяо Жотэна (88,065), а бронза досталась представителю ОКР Никите Нагорному (88,031).
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