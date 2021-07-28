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Три украинских легкоатлета отстранены от Олимпийских игр

Олимпиада
(3 голосов)

Все из-за допинга

Три украинских легкоатлета отстранены от Олимпийских игр

Новина українською

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) не допустил 20 спортсменов к соревнованиям на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Среди них 3 украинца и 3 белоруса.

Легкоатлеты были не допущены за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трёх недель в течение 10 месяцев.

Больше остальных пострадали спортсмены из Нигерии. Санкции были применены сразу к 10 легкоатлетам из этой страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.

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В статье: легкая атлетика
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:07
про мельдоний шутки еще актуальны?
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