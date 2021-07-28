Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три украинских легкоатлета отстранены от Олимпийских игр
Все из-за допинга
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) не допустил 20 спортсменов к соревнованиям на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Среди них 3 украинца и 3 белоруса.
Легкоатлеты были не допущены за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трёх недель в течение 10 месяцев.
Больше остальных пострадали спортсмены из Нигерии. Санкции были применены сразу к 10 легкоатлетам из этой страны.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.
Популярное сейчас
- Президент Альянса: Снимаемся с Первой лиги. Матч против Металлиста был последней каплей
- (Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев
- ПФЛ подтвердила, что Альянс может прекратить выступления в Первой лиге
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония сохраняет лидерство, рывок Германии
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
Новости по теме
- 12:48 Весь спорт Смешно до слез: однажды российский легкоатлет пьяным выступил на соревнованиях. ВИДЕО
- 16:20 Зарубежные Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- 17:10 Весь спорт Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть III. Они готовы удивить