Свитолина уступает Вондроушевой в полуфинале Олимпиады. Как это было

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале теннисного турнира на Олимпиаде. Её соперницей будет чешка Маркета Вондроушова. Поединок состоится на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park и пройдёт третьим запуском. Таким образом, Свитолина выйдет на корт после матчей Бенчич - Рыбакина и Джокович - Нисикори. Ориентировочное начало поединка в 13:40, однако зависит от времени, которое нужно двум другим играм, для их завершения. Чтобы не прозевать начало встречи украинки, следите за всеми событиями на кортах в Токио в нашем онлайне ниже.

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Текстовая трансляция поединка Свитолина - Вондроушова будет прямо в этой новости в онлайне ниже. Трансляция без автообновления, поэтому для получения новой информации, пожалуйста, периодически обновляйте страницу.

Свитолина Вондроушова текстовая трансляция

На этом наш онлайн завершён. Встретимся с вами уже ранним утром в субботу, когда состоится как раз матч за третье место для Элины Свитолиной. Не вешаем нос. Всё впереди.

Статистика второй партии

Впереди у Свитолиной на Олимпиаде будет ещё один матч. Её соперницей будет Елена Рыбакина из Казахстана. Это поединок за бронзовую награду Токио 2020.

14:45 Свитолина - Вондроушова 3:6 / 1:6

Берёт Вондроушова и свою подачу, закрывая гейм, сет и матч. По традиции хорошо по длине играла чешка, с чем Свитолина не справилась. Увы, для нас поход за золотом в теннисе завершён.

14:42 Свитолина - Вондроушова 3:6 / 1:5

На скрытом матч-болле Свитолина при переводе попала в сетку и теперь чешка будет подавать на финал.

14:37 Свитолина - Вондроушова 3:6 / 1:4

Пыталась Элина цепляться за каждый мяч, но если Вондроушова ведёт игру, то против неё отбиваться очень тяжело.

14:34 Свитолина - Вондроушова 3:6 / 1:3

Цепляется Вондроушова за все мячи, но Элина находит правильные углы в этом гейме. Даже один эйс был. Первый в матче! Хороший гейм от украинки.

14:31 Свитолина - Вондроушова 3:6 / 0:3

Продолжает чешка раскачивать Элину укороченными. Кричит украинка на себя, но это пока не помогает. Пятый кряду проигранный гейм для нас.

14:28 Свитолина - Вондроушова 3:6 / 0:2

Третью двойную в этом гейме сделала Свитолина, позволив Вондроушевой выйти на "ровно", а затем ещё и два удара в сетку от украинки подарили сопернице брейк. Пропала подача у Свитолиной, пропало настроение, но было бы очень неправильно сдаваться именно в шаге от финала. Просыпаемся, Элина. Пора.

14:22 Свитолина - Вондроушова 3:6 / 0:1

В борьбе, но всё же забирает Вондроушова первый гейм в сете и снова выходит вперёд. Свитолина между партиями уходила из корта. Надеемся, это помогло украинке перезагрузиться.

Статистика первого сета

14:16 Свитолина - Вондроушова 3:6

Свитолина не взяла свою подачу и проиграла первый сет чешке. Опять были проблемы с выходом к сетке у Элины. Вондроушова очень хорошо использует слабость украинки в этом компоненте.

14:12 Свитолина - Вондроушова 3:5

В одном из розыгрышей Свитолина чуть-чуть не попала в коридор, что помогло бы ввязаться в борьбу в гейме. На удар Элины линейные судьи не среагировали, но маркета взяла повтор, который подтвердил их ошибку. Затем чешка уверенно довела дело до победы.

14:08 Свитолина - Вондроушова 3:4

Сокращает Элина счёт, забрав свою подачу. В первых розыгрышах гейма была борьба, но затем украинка взяла игру под свой контроль и довела дело до конца.

14:05 Свитолина - Вондроушова 2:4

Защищает второй раз подряд свою подачу чешка. В предпоследнем розыгрыше Маркета достала просто какой-то сумасшедший мяч прямо из угла, а в крайнем у неё прошёл очередной укороченный. Пока тяжеловато выглядит Свитолина. Не получается раскрепоститься.

14:00 Свитолина - Вондроушова 2:3

Два брейк-поинта было у чешки, на первом из них Элина вышла к сетке, не подготовившись, но помогла соперница, а на втором уже сама Маркета допустила невынужденную, не попав в угол корта. Тут же Свитолина не подала четыре раза подряд и отдав свою подачу сопернице. Эх. Обидно очень.

13:55 Свитолина - Вондроушова 2:2

30:0 вела Элина, но затем Маркета взяла четыре очка подряд и закрыла гейм на своей подаче, сравняв счёт в поединке.

13:51 Свитолина – Вондроушова 2:1

Продолжает Вондроушова активно сорить невынужденными ошибками. А мы только за – берет Свитолина свою подачу и выходит вперед!

13:47 Свитолина – Вондроушова 1:1

Обратный брейк! Вондроушова все сделала за Свитолину – чешка сорвала два укороченных, а на брейк-поинте не попала в пустую часть корта.

13:43 Свитолина – Вондроушова 0:1

Сразу же брейк от чешки. Вондроушова в атаке заработала брейк-поинт, а в следующем розыгрыше Элина пробила в сетку.

13:40 Матч начался!

Кто же станет второй финалисткой Олимпиады в Токио? Держим кулаки за нашу Элину Свитолину!

13:30 Новак Джокович только что разгромил Кеи Нисикори (6:2, 6:0), а это значит, что совсем скоро на корте появится Элина Свитолина!

12:45 Матч Свитолиной и Вондроушовой начнется не ранее 13:30 по киевскому времени. Пока же центральный корт занял Новак Джокович – серб в матче 1/4 финала против Кеи Нисикори ведет 5:2 в первом сете.

11:55 Уже известно, с кем сыграет победительница этого противостояния в решающем поединке турнира. Первой финалисткой стала Белинда Бенчич из Швейцарии. Нужно добавить также, что проигравшие не покидают турнир, их впереди ожидает матч за третье место. То есть даже для Свитолиной в случае возможной неудачи сегодня Олимпиада не завершается.

11:00 Тем не менее, именно Вондроушова выбила из этого турнира Наоми Осаку - считалось, что уж на родных кортах японка точно должна взять золото. Но не срослось.

10:45 Свитолина - самая рейтинговая участница женских полуфиналов на Олимпиаде. Например, Бенчич - 9-й номер рейтинга WTA, Рыбакина - 15-й, а Вондроушова, с которой сегодня Свитолиной и играть - аж 42-я.

10:20 Свитолина и Вондроушова ранее встречались четырежды. Три победы на счету украинки, но крайний очный поединок завершился в пользу чешки. Это было в сентябре 2020-го на грунтовых кортах в Риме

10:00 Всем привет и добро пожаловать на новую текстовую трансляцию, посвящённую пути Элины Свитолиной на Олимпиаде в Японии! Сегодня украинку ожидает уже пятый матч в очень изнурительном темпе: теннисисткам приходится играть каждый день и уже до окончания текущей недели мы узнаем олимпийского чемпиона в мужском и женском одиночном и парном разрядах.