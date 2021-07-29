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Украинский пловец Михаил Романчук добыл бронзу на Олимпиаде-2020

Олимпиада
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Первая для Украины медаль в плавании за 17 лет

Украинский пловец Михаил Романчук добыл бронзу на Олимпиаде-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Токио состоялся финал соревнований в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин. Фаворитом заплыва считался украинский пловец Михаил Романчук, который показал лучшее время в квалификации и установил новый олимпийский рекорд. Поэтому Михаил стартовал на четвертой дорожке.

Однако в финале он проплыл на одну секунду хуже, чем вчера. А этого как раз хватило американцу Роберту Финку и итальянцу Грегорио Пальтринери, чтобы опередить Михаила. Результат Финка - 7 минут 41,87 секунд, Пальтринери отстал на 0,24 секунды, Михаил - на 0,46 секунды.

Еще один украинец - Сергей Фролов - финишировал шестым, отстав от победителя на 3,24 секунды.

Для Украины это уже четвертая медаль на Олимпиаде-2020. И снова бронза. Ранее третье место в дзюдо заняла Дарья Билодид, в фехтования - Игорь Рейзлин, в стрельбе из пистолета - Елена Костевич и Олег Омельчук.

Добавим, что Украина впервые добывает олимпийскую медаль в плавании со времен Яны Клочковой, то есть с 2004 года.

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В статье: Олимпиада-2020 плавание Михаил Романчук
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