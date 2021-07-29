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Украинский боксер Хижняк успешно стартовал на Олимпиаде, разгромив японца

Олимпиада
(1 голосов)

Вышел в 1/8 финала

Украинский боксер Хижняк успешно стартовал на Олимпиаде, разгромив японца

Олександр Хижняк, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

25-летний украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, начал свой путь на Олимпиаде-2020.

В ночь на четверг, 29 июля, он вышел на поединок 1/16 финала против хозяина соревнований Юито Мориваки. Иногда судьи более благосклонны к местным атлетам, но на этот раз Александр не оставил ни единого шанса сопернику. Во всех трех раундах все пять судей отдавали предпочтение украинскому боксеру.

Следующий бой Александр Хижняк, который, напомним, становился чемпионом мира в 2017-м и чемпионом Европы в 2019-м, проведет в ночь на субботу первого августа. Его соперником станет 21-летний Эури Седено Мартинес из Доминиканской Республики.

Напомним, ранее в четверг украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу. Это четвертая медаль для Украины на Олимпиаде-2020.

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В статье: Олимпиада-2020 Александр Хижняк
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