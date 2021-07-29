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Ус пробилась в финал Олимпиады в гребном слаломе на каноэ
Украинка будет бороться за медали
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виктория Ус после первого в карьере выхода в финал Олимпиады в заплыве на байдарке повторила свой успех и в каноэ.
Украинка преодолела олимпийскую трассу за 120,12 секунды, а две штрафных секунды не помешали ей занять 9-е место и квалифицироваться в финал.
Ус проиграла 11,53 секунды времени победительницы квалификации Джессике Фокс из Австралии.
Первый в истории финал Олимпийских игр в гребном слаломе на каноэ пройдет сегодня в 9:55 по киевскому времени.
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