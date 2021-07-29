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Олимпиада-2020. Четвертое золото Дрессела и мировой рекорд китаянок в плавании
Разыграны еще четыре комплекта медалей в плавании
фото - olympics.com
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Калеб Дрессел (США) – 47,02
2. Кайл Челмерс (Австралия) – 47,08
3. Климент Колесников (Россия) – 47,44
200 м, брасс
1. Зак Стабблти-Кук (Австралия) – 2.06.38
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.07.01
3. Матти Маттссон (Финляндия) – 2.07.13
Женщины
200 м, баттерфляй
1. Юйфэй Чжан (Китай) – 2.03,86
2. Реган Смит (США) – 2.05,30
3. Хали Фликинджер (США) – 2.05,65
4 по 200, вольный стиль
1. Китай – 7.40,33
2. США – 7.40,73
3. Австралия – 7.41,29
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