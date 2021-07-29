  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада-2020. Четвертое золото Дрессела и мировой рекорд китаянок в плавании
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2020. Четвертое золото Дрессела и мировой рекорд китаянок в плавании

Олимпиада
(1 голосов)

Разыграны еще четыре комплекта медалей в плавании

Олимпиада-2020. Четвертое золото Дрессела и мировой рекорд китаянок в плавании

фото - olympics.com

Новина українською

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США) – 47,02

2. Кайл Челмерс (Австралия) – 47,08

3. Климент Колесников (Россия) – 47,44

200 м, брасс

1. Зак Стабблти-Кук (Австралия) – 2.06.38

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.07.01

3. Матти Маттссон (Финляндия) – 2.07.13

Женщины

200 м, баттерфляй

1. Юйфэй Чжан (Китай) – 2.03,86

2. Реган Смит (США) – 2.05,30

3. Хали Фликинджер (США) – 2.05,65

4 по 200, вольный стиль

1. Китай – 7.40,33

2. США – 7.40,73

3. Австралия – 7.41,29

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: плавание Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...