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Олимпиада-2020. Золотые успехи Ирландии и Хорватии в академической гребле

Олимпиада
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Новая порция результатов из Токио

Олимпиада-2020. Золотые успехи Ирландии и Хорватии в академической гребле

фото - olympics.com

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Мужчины

Двойка мужская

1. Мартин Синкович и Валент Синкович (Хорватия) – 6.15.29

2. Мариуш Комьюк и Чиприан Тудос (Румыния) – 6.16.58

3. Кай Лангерфельд и Конлин Маккейб (Канада) – 6.20.43

Двойка парная

1. Финтан Маккарти и Пол О'Доннован (Ирландия) – 6.06,43

2. Йонатана Роммельман и Джейсон Осборн (Германия) – 6.07,29

3. Стефано Оппо и Пьетро Рута (Италия) – 6.14,30

Женщины

Двойка женская

1. Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (Новая Зеландия) – 6.50.19

2. Василиса Степанова и Елена Орябинская (ОКР) – 6.51.45

3. Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (Канада) – 6.52.10

Двойка женская парная

1. Валентина Родини и Федерика Чезарини (Италия) – 6.47,54

2. Лора Тарантола и Клере Бове (Франция) – 6.47,68

3. Марике Кейсер и Илсе Паулис (Нидерланды) – 6.48,03

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В статье: академическая гребля Олимпийские игры 2020
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