Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2020. Золотые успехи Ирландии и Хорватии в академической гребле
Новая порция результатов из Токио
фото - olympics.com
Мужчины
Двойка мужская
1. Мартин Синкович и Валент Синкович (Хорватия) – 6.15.29
2. Мариуш Комьюк и Чиприан Тудос (Румыния) – 6.16.58
3. Кай Лангерфельд и Конлин Маккейб (Канада) – 6.20.43
Двойка парная
1. Финтан Маккарти и Пол О'Доннован (Ирландия) – 6.06,43
2. Йонатана Роммельман и Джейсон Осборн (Германия) – 6.07,29
3. Стефано Оппо и Пьетро Рута (Италия) – 6.14,30
Женщины
Двойка женская
1. Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (Новая Зеландия) – 6.50.19
2. Василиса Степанова и Елена Орябинская (ОКР) – 6.51.45
3. Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (Канада) – 6.52.10
Двойка женская парная
1. Валентина Родини и Федерика Чезарини (Италия) – 6.47,54
2. Лора Тарантола и Клере Бове (Франция) – 6.47,68
3. Марике Кейсер и Илсе Паулис (Нидерланды) – 6.48,03
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Умер легендарный бомбардир Волыни Владимир Дикий
- ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба побеждает, вылет Селтика и Галатасарая
- Рома нашла более дешевую замену 25-милионному Яремчуку
- Свитолина прошла австралийку на пути в третий круг Олимпиады. Как это было
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО