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Сборная Сан-Марино завоевала первую в истории медаль на Олимпийских играх

Олимпиада
(1 голосов)

Какая красивая история

Сборная Сан-Марино завоевала первую в истории медаль на Олимпийских играх

фото - beretta.com

Новина українською

Алессандра Перильи завоевала бронзу в стендовой стрельбе в трапе и принесла Сан-Марино первую в истории медаль на Олимпийских играх.

Перильи была близка к историческому достижению еще 9 лет назад в Лондоне, однако в аналогичной дисциплине заняла четвертое место.

Спортсмены из Сан-Марино впервые появились на Олимпийских играх в 1960 году в Риме. Максимальное представительство страны было зафиксировано в 1984 году в Лос-Анджелесе, где выступили 19 спортсменов из Сан-Марино.

Золото в Токио в стендовой стрельбе в трапе с олимпийским рекордом завоевала представительница Словакии Зузана Стефечекова. Серебро у Кейл Браунинг (США).

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В статье: Олимпийские игры 2020
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