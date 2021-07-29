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Украинка Ус – седьмая в финале Олимпиады в Токио
Результат вопреки всему
фото - Reuters
Виктория Ус после восьмого места в финале Олимпийских игр в гребном слаломе на байдарке заняла седьмое место в аналогичной дисциплине, но уже на каноэ.
Украинка не смогла улучшить свой результат в квалификации, пройдя дистанцию за 122,85 секунды. Также Ус получила 2 штрафных секунды.
Полные результаты финала:
Виктория Ус – одна из двух участниц Олимпиады в Токио, которой удалось пробиться в оба финала в гребном слаломе. Аналогичную стабильность продемонстрировала только олимпийская чемпионка из Австралии Джессика Фокс.
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