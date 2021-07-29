Украинка Ус – седьмая в финале Олимпиады в Токио

Виктория Ус после восьмого места в финале Олимпийских игр в гребном слаломе на байдарке заняла седьмое место в аналогичной дисциплине, но уже на каноэ.

Украинка не смогла улучшить свой результат в квалификации, пройдя дистанцию за 122,85 секунды. Также Ус получила 2 штрафных секунды.

Полные результаты финала:

Виктория Ус – одна из двух участниц Олимпиады в Токио, которой удалось пробиться в оба финала в гребном слаломе. Аналогичную стабильность продемонстрировала только олимпийская чемпионка из Австралии Джессика Фокс.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!