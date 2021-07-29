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Олимпиада-2020. Япония празднует еще две победы в дзюдо

Олимпиада
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Олимпиада-2020. Япония празднует еще две победы в дзюдо

фото - english.kyodonews.net

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Олимпийским чемпионом в весовой категории до 100 кг стал японец Аарон Вольф. В финале Вольф иппоном в дополнительное время остановил дзюдоиста из Южной Корее Чо Гухама.

С бронзой Олимпиаду завершили Нияз Ильясов (ОКР) и действующий чемпион мира Жорже Фонсека (Португалия).

У женщин в весовой категории до 78 кг золото отправилось в руки к японке Сори Хамаде, которая в финале остановила француженку Маделен Малонга.

Бронзу в этой весовой категории взяли Анна-Мария Вагнер (Германия) и Майра Агияр (Бразилия).

Стоит отметить, что Япония на домашней Олимпиаде выиграла 8 из 12 золотых медалей в дзюдо.

До конца Олимпийских игр в Токио дзюдоисты разыграют еще три комплекта медалей.

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В статье: дзюдо Олимпийские игры 2020
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