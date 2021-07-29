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Усик: Хижняк провел замечательный поединок

Олимпиада
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Усик: Хижняк провел замечательный поединок

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Александр Усик (18-0, 13 КО) прокомментировал старт Александра Хижняка на Олимпийских играх в Токио. В первом бою боксер из Полтавы разгромил японца Юито Мориваки и вышел в четвертьфинал в весовой категории до 75 кг.

"Это был первый поединок Хижняка на Олимпиаде. Проходит адаптация, он раскачивается. Все замечательно.

Теперь у нас есть победа в лице Александра, и мы все надеемся, что он и дальше в таком же духе будет продолжать выступать на Олимпиаде. Замечательный поединок, все круто", - сказал Усик в эфире UA: Перший.

Александр Хижняк 1 августа в четвертьфинале Олимпиады встретится с Эури Седено Мартинесом из Доминиканской Республики.

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В статье: Александр Усик Александр Хижняк Олимпийские игры 2020
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