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Олимпиада-2020. Команда ОКР берет золото в командной рапире
Тот случай, когда победил фаворит
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная ОКР по фехтованию на рапирах выиграла Олимпийские игры в Токио.
В финале Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова со счетом победили команду Франции (45:34).
В матче за бронзу Италия разгромила США (45:23).
Сборная ОКР завоевала второе золото в фехтовании на Олимпиаде в Токио после победы саблистки Софии Поздняковой.
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