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Олимпиада-2020. Команда ОКР берет золото в командной рапире

Олимпиада
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Тот случай, когда победил фаворит

Олимпиада-2020. Команда ОКР берет золото в командной рапире

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Женская сборная ОКР по фехтованию на рапирах выиграла Олимпийские игры в Токио.

В финале Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова со счетом победили команду Франции (45:34).

В матче за бронзу Италия разгромила США (45:23).

Сборная ОКР завоевала второе золото в фехтовании на Олимпиаде в Токио после победы саблистки Софии Поздняковой.

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В статье: фехтование Олимпийские игры 2020
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