Олимпиада-2020. Команда ОКР берет золото в командной рапире

Женская сборная ОКР по фехтованию на рапирах выиграла Олимпийские игры в Токио.

В финале Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова со счетом победили команду Франции (45:34).

В матче за бронзу Италия разгромила США (45:23).

Сборная ОКР завоевала второе золото в фехтовании на Олимпиаде в Токио после победы саблистки Софии Поздняковой.

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