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Олимпиада-2020: в пятницу в Токио разыграют 21 комплект медалей

Олимпиада
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Ждем медалей от украинцев

Олимпиада-2020: в пятницу в Токио разыграют 21 комплект медалей

Новина українською

Главными событиями пятницы на Олимпийских играх в Токио для украинских болельщиков станут финал в стрельбе с 25-метровой дистанции из пневматического пистолета при участии Елены Костевич, командные соревнования у мужчин по фехтованию на шпаге и выступления дзюдоистов Якова Хаммо и Елизаветы Каланиной.

Также отметим, что в пятницу на Олимпиаде стартует насыщенная программа в легкой атлетике.

Полный перечень медальных событий пятницы (время местное/по Киеву)

09:00 (03:00) Стрельба (женщины - пистолет 25 м)

09:30 (03:30) Академическая гребля (мужчины и женщины - одиночка и восьмёрка с рулевым)

10:00 (04:00) Велоспорт (женщины и мужчины - BMX)

12:00 (06:00) Теннис (мужчины парный разряд)

13:00 (07:00) Прыжки на батуте (женщины)

14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, слалом - байдарки-одиночки)

14:45 (08:45) Стрельба из лука (женщины, индивидуальное первенство)

15:30 (09:30) Бадминтон (смешанная пара)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины +78 кг, мужчины +100 кг)

18:20 (12:20) Фехтование (мужчины - командная шпага)

19:00 (13:00) Плавание (мужчины - спина 200 м, комплексное плавание 200 м, женщины - вольный стиль 100 м, женщины - вольный стиль 800 м, брасс 200 м)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины 10000 м)

20:00 (14:00) Настольный теннис (мужчины одиночный разряд)

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В статье: Елена Костевич фехтование Олимпийские игры 2020
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