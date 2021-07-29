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Олимпийской чемпионке по гребному слалому починили лодку необычным способом
Пригодился презерватив
Австралийской гребчихе Джессике Фокс во время гонки специалисты починили лодку с помощью презерватива.
Мастера обмотали нужный участок лодки презервативом, чтобы удерживающая место поломки смесь не вывалилась наружу.
После этого спортсменка выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Серебряным призёром стала британка Мэллори Франклин. Бронза досталась немке Андреа Херцог.
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