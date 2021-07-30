Олимпиада-2020. Пловчиха из Южной Африки выиграла 200-метровку брассом с мировым рекордом

В Токио состоялся финальный заплыв женщин брассом на дистанции 200 метров. В начале лидерство захватила Лилли Кинг, которая на 100-м взяла бронзу. Однако постепенно Татьяна Шенмейкер начала сокращать отставании и в конце концов на третий 50-метровке пловчиха из Южной Африки опередила американку.

К концу заплыва Шенмейкер не отдала лидерство и финишировала с новым мировым рекордом - 2 минуты 18,95 секунд. Кинг отстала почти на секунду (2: 19,92). Третье место также у представительницы США - Энни Лазор (2:20,84).

Интересно, что для Шенмейкер на нынешней Олимпиаде это уже вторая награда. На 100-метровке брассом она финишировала второй.