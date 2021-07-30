Олимпиада-2020. Дзюдоист Яков Хаммо проиграл японцу, но еще поборется за бронзу

30 июля в Токио проходят соревнования по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 килограмм. Украину в этой дисциплине представляет 27-летний Яков Хаммо, который на предыдущих Играх занял девятое место.

В 1/8 финала Яков одолел румынского спортсмена Владута Симионеску. Хаммо хватило одного ваза-ари.

Но в четвертьфинале Яков столкнулся с хозяином соревнований Хисайоши Харасавой, который на прошлой Олимпиаде брал серебро и является вице-чемпионом мира 2019-го года. Японец одержал победу иппоном.

Однако у Якова Хаммо еще будет возможность побороться за бронзовую медаль. В утешительном турнире за третье место его соперником будет представитель Узбекистана Бекмурод Олтибоев.

Напомним, в начале Игр первую в истории медаль для Украины с дзюдо добыла Дарья Билодид.

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