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Олимпиада-2020. Дзюдоист Яков Хаммо проиграл японцу, но еще поборется за бронзу
Шансы на пьедестал еще есть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
30 июля в Токио проходят соревнования по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 килограмм. Украину в этой дисциплине представляет 27-летний Яков Хаммо, который на предыдущих Играх занял девятое место.
В 1/8 финала Яков одолел румынского спортсмена Владута Симионеску. Хаммо хватило одного ваза-ари.
Но в четвертьфинале Яков столкнулся с хозяином соревнований Хисайоши Харасавой, который на прошлой Олимпиаде брал серебро и является вице-чемпионом мира 2019-го года. Японец одержал победу иппоном.
Однако у Якова Хаммо еще будет возможность побороться за бронзовую медаль. В утешительном турнире за третье место его соперником будет представитель Узбекистана Бекмурод Олтибоев.
Напомним, в начале Игр первую в истории медаль для Украины с дзюдо добыла Дарья Билодид.
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