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Олимпиада-2020. Китай и Австралия берут золото в плавании
Пловцы продолжают разыгрывать медали в Токио
фото - olympics.com
Мужчины
200 м, спина
1. Евгений Рылов (ОКР) – 1.53,27
2. Райан Мёрфи (США) – 1.54,15
3. Люк Гринбанк (Великобритания) – 1.54,72
200 м, комплекс
1. Шунь Ван (Китай) – 1.55,00
2. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.55,28
3. Жереми Депланш (Швейцария) – 1.56,17
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Эмма Маккеон (Австралия) – 51,96
2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) – 52,27
3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) – 52,52
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