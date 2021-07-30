  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада-2020. Китай и Австралия берут золото в плавании
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2020. Китай и Австралия берут золото в плавании

Олимпиада
(2 голосов)

Пловцы продолжают разыгрывать медали в Токио

Олимпиада-2020. Китай и Австралия берут золото в плавании

фото - olympics.com

Новина українською

Мужчины

200 м, спина

1. Евгений Рылов (ОКР) – 1.53,27

2. Райан Мёрфи (США) – 1.54,15

3. Люк Гринбанк (Великобритания) – 1.54,72

200 м, комплекс

1. Шунь Ван (Китай) – 1.55,00

2. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.55,28

3. Жереми Депланш (Швейцария) – 1.56,17

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Эмма Маккеон (Австралия) – 51,96

2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) – 52,27

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) – 52,52

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: плавание Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...