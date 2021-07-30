  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада-2020. Победы Греции, Новой Зеландии и Канады в академической гребле
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2020. Победы Греции, Новой Зеландии и Канады в академической гребле

Олимпиада
(1 голосов)

Очередная порция результатов из Токио

Олимпиада-2020. Победы Греции, Новой Зеландии и Канады в академической гребле

фото - greekreporter.com

Новина українською

Мужчины

Одиночка, 2000 м

1. Стефанос Нтускос (Греция) – 6:40.45

2. Кьетиль Борша (Норвегия) – 6:41.66

3. Дамир Мартин (Хорватия) – 6:42.58

Восьмерка с рулевым, 2000 м

1. Новая Зеландия – 5:24.64

2. Германия – 5:25.60

3. Великобритания – 5:25.73

Женщины

Одиночка, 2000 м

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) – 7:13.97

2. Анна Пракатень (ОКР) – 7:17.39

3. Магдалена Лобниг (Австрия ) – 7:19.72

Восьмерка с рулевым, 2000 м

1. Канада – 5:59.13

2. Новая Зеландия – 6:00.04

3. Китай – 6:01.21

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: академическая гребля Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...