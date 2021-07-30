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Олимпиада-2020. Победы Греции, Новой Зеландии и Канады в академической гребле
Очередная порция результатов из Токио
фото - greekreporter.com
Мужчины
Одиночка, 2000 м
1. Стефанос Нтускос (Греция) – 6:40.45
2. Кьетиль Борша (Норвегия) – 6:41.66
3. Дамир Мартин (Хорватия) – 6:42.58
Восьмерка с рулевым, 2000 м
1. Новая Зеландия – 5:24.64
2. Германия – 5:25.60
3. Великобритания – 5:25.73
Женщины
Одиночка, 2000 м
1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) – 7:13.97
2. Анна Пракатень (ОКР) – 7:17.39
3. Магдалена Лобниг (Австрия ) – 7:19.72
Восьмерка с рулевым, 2000 м
1. Канада – 5:59.13
2. Новая Зеландия – 6:00.04
3. Китай – 6:01.21
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