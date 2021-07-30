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Кореянка Ан оформила золотой хет-трик на Олимпиаде в Токио
Так и становятся легендами
фото - olympics.com
Корейская лучница Ан Сан на Олимпийских играх в Токио после побед в командном турнире и в миксте завоевала золото и в личном зачете.
В финале Ан Сан драматично одолела представительницу ОКР Елену Осипову. При счете 5:5 в дополнительной перестрелке за золото Ан Сан выбила 10 баллов, а Осипова отправила стрелу в «восьмерку».
В матче за бронзу итальянка Лучилла Боари со счетом 7:1 разобралась с американкой Маккензи Браун.
Лучшей среди украинок в олимпийском турнире по стрельбе из лука стала Вероника Марченко, которая в Токио остановилась в 1/16 финала.
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