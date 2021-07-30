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Кореянка Ан оформила золотой хет-трик на Олимпиаде в Токио

Олимпиада
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Так и становятся легендами

Кореянка Ан оформила золотой хет-трик на Олимпиаде в Токио

фото - olympics.com

Новина українською

Корейская лучница Ан Сан на Олимпийских играх в Токио после побед в командном турнире и в миксте завоевала золото и в личном зачете.

В финале Ан Сан драматично одолела представительницу ОКР Елену Осипову. При счете 5:5 в дополнительной перестрелке за золото Ан Сан выбила 10 баллов, а Осипова отправила стрелу в «восьмерку».

В матче за бронзу итальянка Лучилла Боари со счетом 7:1 разобралась с американкой Маккензи Браун.

Лучшей среди украинок в олимпийском турнире по стрельбе из лука стала Вероника Марченко, которая в Токио остановилась в 1/16 финала.

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В статье: стрельба из лука Олимпийские игры 2020
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