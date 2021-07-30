Дзюдоист Хаммо вышел в бронзовый финал Олимпиады

Яков Хаммо в первой утешительной схватке на Олимпийских играх в Токио победил представителя Узбекистана Бехмурода Олтибоева. На второй минуте боя Хаммо совершил бросок и заработал вазари – украинцу оставалось отработать в защите, с чем он успешно справился.

За бронзу Олимпиады в категории свыше 100 кг Хаммо поспорит с представителем ОКР Тамерланом Башаевым.

На данный момент в дзюдо единственной медалью Украины остается бронза Дарьи Белодед в категории до 48 кг.

Бронзовый поединок при участии Якова Хаммо состоится сегодня ориентировочно в 13:00 по киевскому времени.

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