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Хаммо проиграл бой за бронзу на Олимпиаде в Токио

Олимпиада
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Украинец остался без награды

Хаммо проиграл бой за бронзу на Олимпиаде в Токио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Яков Хаммо на Олимпийских играх в Токио в поединке за бронзовую медаль в категории до 100 кг уступил первому номеру посева из ОКР Тамерлану Башаеву, который выступал в Японии в статусе вице-чемпиона мира.

Хаммо активно начал бой и дважды был близок к результативному броску. За полторы минуты до конца поединка Яков пропустил атаку Башаева и проиграл иппоном.

Для Якова Хаммо Олимпиада в Токио стала второй в карьере. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро дзюдоист из Донецк выбыл из борьбы после поражения во втором раунде.

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В статье: дзюдо Яков Хаммо Олимпийские игры 2020
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