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Хаммо проиграл бой за бронзу на Олимпиаде в Токио
Украинец остался без награды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Яков Хаммо на Олимпийских играх в Токио в поединке за бронзовую медаль в категории до 100 кг уступил первому номеру посева из ОКР Тамерлану Башаеву, который выступал в Японии в статусе вице-чемпиона мира.
Хаммо активно начал бой и дважды был близок к результативному броску. За полторы минуты до конца поединка Яков пропустил атаку Башаева и проиграл иппоном.
Для Якова Хаммо Олимпиада в Токио стала второй в карьере. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро дзюдоист из Донецк выбыл из борьбы после поражения во втором раунде.
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