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Проценко и Саладуха провалились в квалификации Олимпиады в Токио

Олимпиада
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Легкая атлетика только стартовала – а у нас уже сплошные неудачи

Проценко и Саладуха провалились в квалификации Олимпиады в Токио

Новина українською

Украинские спортсмены синхронно не квалифицировались в финалы в первый день легкоатлетической программы на Олимпиаде в Токио.

Прыгун в высоту Андрей Проценко после четвертого места в Рио в этот раз с прыжком на 2,25 метра стал 14-м в квалификации и не попал в финал.

Никита Нестеренко метнул диск на 60,95 метра и занял в квалификации лишь 20-е место.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 в тройном прыжке Ольга Саладуха в Токио обновила личный рекорд сезона (13,91 м), однако этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в финал.

Наконец, Ольга Голодная в толкании ядра с результатом 17,15 м заняла 14-е место в группе А и досрочно завершила выступления на Олимпиаде.

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В статье: легкая атлетика Ольга Саладуха Олимпийские игры 2020
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