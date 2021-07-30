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Романчук с лучшим результатом вышел в финал Олимпиады

Олимпиада
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Украине нужно золото

Романчук с лучшим результатом вышел в финал Олимпиады

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 1500 метров вольным стилем и вышел в финал Олимпийских игр в Токио с лучшим результатом (14:45.99).

Следом за Романчуком расположились его главные конкуренты за золото – американец Роберт Финк (14:47.20), немец Флориан Велльброк (14:48.53) и итальянец Грегорио Пальтриньери (14:49.17).

Сергей Фролов в своем заплыве финишировал на третьем месте (14:51.83) и также вышел в финал в этой дисциплине.

Финальный заплыв на 1500 метров на Олимпиаде в Токио пройдет в воскресенье, 1 августа.

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В статье: Михаил Романчук Сергей Фролов Олимпийские игры 2020
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