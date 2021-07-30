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Романчук с лучшим результатом вышел в финал Олимпиады
Украине нужно золото
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 1500 метров вольным стилем и вышел в финал Олимпийских игр в Токио с лучшим результатом (14:45.99).
Следом за Романчуком расположились его главные конкуренты за золото – американец Роберт Финк (14:47.20), немец Флориан Велльброк (14:48.53) и итальянец Грегорио Пальтриньери (14:49.17).
Сергей Фролов в своем заплыве финишировал на третьем месте (14:51.83) и также вышел в финал в этой дисциплине.
Финальный заплыв на 1500 метров на Олимпиаде в Токио пройдет в воскресенье, 1 августа.
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