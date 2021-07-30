Олимпиада-2020. Первое золото Японии в фехтовании

Мужская сборная Японии по фехтованию на шпаге в финале домашней Олимпиады обыграла команду ОКР (45:36).

В 1/8 финала японцы выбили США (45:39), затем драматично одолели олимпийских чемпионов Рио-2016 французов (45:44), а в полуфинале разобрались с Южной Кореей (45:38).

В матче за бронзу Южная Корея обыграла Китай (45:42).

Украины во главе с Игорем Рейзлиным заняла шестое место после поражения от Китая в четвертьфинале.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!