Эфиоп Барега – олимпийский чемпион в беге на 10 000 метров

Золото Олимпийских игр-2020 в беге на 10 000 метров неожиданно завоевал 21-летний Селемон Барега (27:43.22), которому удалось обойти действующего чемпиона мира на этой дистанции Джошуа Кипруи Чептегеи из Уганды (27:43.63). Бронза у еще одного бегуна из Уганды Джейкоба Кайплимо (27:43.88).

The first #athletics gold medal of #Tokyo2020 goes to... Ethiopia!



Congrats to Selemon Barega of #ETH who has just won the men's 10,000m.