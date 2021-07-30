Эфиоп Барега – олимпийский чемпион в беге на 10 000 метров

Золото Олимпийских игр-2020 в беге на 10 000 метров неожиданно завоевал 21-летний Селемон Барега (27:43.22), которому удалось обойти действующего чемпиона мира на этой дистанции Джошуа Кипруи Чептегеи из Уганды (27:43.63). Бронза у еще одного бегуна из Уганды Джейкоба Кайплимо (27:43.88).

Стоит отметить, что олимпийский чемпион Рио-2016 британец Мо Фара не выполнил олимпийский норматив и не защищал победу пятилетней давности.

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