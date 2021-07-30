Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эфиоп Барега – олимпийский чемпион в беге на 10 000 метров
Сюрприз в Токио
фото - olympics.com
Золото Олимпийских игр-2020 в беге на 10 000 метров неожиданно завоевал 21-летний Селемон Барега (27:43.22), которому удалось обойти действующего чемпиона мира на этой дистанции Джошуа Кипруи Чептегеи из Уганды (27:43.63). Бронза у еще одного бегуна из Уганды Джейкоба Кайплимо (27:43.88).
The first #athletics gold medal of #Tokyo2020 goes to... Ethiopia!— Olympics (@Olympics) July 30, 2021
Congrats to Selemon Barega of #ETH who has just won the men's 10,000m.@WorldAthletics | #StrongerTogether | @Tokyo2020 pic.twitter.com/YA6tihXJia
Стоит отметить, что олимпийский чемпион Рио-2016 британец Мо Фара не выполнил олимпийский норматив и не защищал победу пятилетней давности.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Без Ворсклы, но с Колосом. Сформированы все пары третьего раунда квалификации Лиги конференций
- Максимов не пришел на пресс-конференцию после поражения Ворсклы от КуПСа
- Мхитарян и Пепе подрались во время товарищеского матча
- Свитолина прошла австралийку на пути в третий круг Олимпиады. Как это было
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО