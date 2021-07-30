Олимпиада-2020: матч Свитолиной за бронзу и другие главные события субботы

В субботу на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 21 комплект медалей в пулевой стрельбе, легкой атлетике, дзюдо, теннисе и других видах спорта.

Главным событием дня для Украины обещает стать матч первой ракетки страны Элины Свитолиной против Елены Рыбакиной за бронзу Олимпиады. Теннисистки выйдут на корт не ранее 10:30 по киевскому времени.

Также в субботу Анна Рыжикова и Виктория Ткачук поспорят за места в полуфинале в беге на 400 метров с барьерами.

Полный перечень медальных событий субботы (время местное/по Киеву)

08:00 (02:00) Триатлон (смешанная эстафета)

09:00 (03:00) Стрельба (женщины - винтовка из трёх положений, микст - траншейный стенд)

10:30 (04:30) Плавание (мужчины - батерфляй 100 м, женщины - спина 200 м, смешанная - комбинированная эстафета 4х100 м)

12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - виндсёрфинг)

12:00 (06:00) Теннис (мужчины одиночный разряд, женская и мужская пара)

13:00 (07:00) Прыжки на батуте (мужчины)

14:45 (08:45) Стрельба из лука (мужчины, индивидуальное первенство)

16:30 (10:30) Регби (женщины)

17:00 (11:00) Дзюдо (смешанные команды)

18:00 (12:00) Бадминтон (мужская пара)

18:20 (12:20) Фехтование (женщины - командная сабля)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 10000 м, диск, женщины - 100 м, смешанная эстафета 4х400 м)

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 81 и 96 кг)

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