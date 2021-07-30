Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Япония выиграла рекордное количество золотых медалей
Всего их 17
Сборная Японии установила национальный рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на летних Олимпийских играх.
На домашних Играх-2020 в Токио японские спортсмены 17 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала. Ранее их лучшим результатом было 16 золотых наград. Именно столько японские атлеты завоевали на Олимпиаде-2004 в Афинах и домашних Играх в 1964 году.
Рекордное 17-е золото Япония выиграла в командном турнире по фехтованию на шпагах, одолев в финале сборную ОКР.
Всего после семи дней соревнований в активе японцев 28 наград (17 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых), что соответствует второму месту в медальном зачёте.
Популярное сейчас
- Кулач, Антюх, Беседин, Шкурин и еще 21 футболист в заявке Динамо на сезон УПЛ
- Хацкевич: Рад за Бущана. При мне он три года назад должен был стать основным вратарем Динамо
- Максимов не пришел на пресс-конференцию после поражения Ворсклы от КуПСа
- Свитолина победила гречанку на пути к четвертьфиналу Олимпиады. Как это было
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО