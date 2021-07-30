Япония выиграла рекордное количество золотых медалей

Сборная Японии установила национальный рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на летних Олимпийских играх.

На домашних Играх-2020 в Токио японские спортсмены 17 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала. Ранее их лучшим результатом было 16 золотых наград. Именно столько японские атлеты завоевали на Олимпиаде-2004 в Афинах и домашних Играх в 1964 году.

Рекордное 17-е золото Япония выиграла в командном турнире по фехтованию на шпагах, одолев в финале сборную ОКР.

Всего после семи дней соревнований в активе японцев 28 наград (17 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых), что соответствует второму месту в медальном зачёте.