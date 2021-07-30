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Чемпионка Европы Ольга Саладуха объявила о завершении карьеры

Олимпиада
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Украинка больше не может выступать на достойном уровне

Чемпионка Европы Ольга Саладуха объявила о завершении карьеры

Новина українською

38-летняя украинская легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала о своем неудачном выступлении на Олимпийских играх в Токио.

"Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт. Пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать".

Напомним, что Проценко и Саладуха провалились в квалификации Олимпиады в Токио.

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В статье: Ольга Саладуха
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Источник:
Суспильне

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