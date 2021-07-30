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Чемпионка Европы Ольга Саладуха объявила о завершении карьеры
Украинка больше не может выступать на достойном уровне
38-летняя украинская легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала о своем неудачном выступлении на Олимпийских играх в Токио.
"Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт. Пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать".
Напомним, что Проценко и Саладуха провалились в квалификации Олимпиады в Токио.
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Источник:Суспильне
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