Чемпионка Европы Ольга Саладуха объявила о завершении карьеры

38-летняя украинская легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала о своем неудачном выступлении на Олимпийских играх в Токио.

"Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт. Пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать".

Напомним, что Проценко и Саладуха провалились в квалификации Олимпиады в Токио.