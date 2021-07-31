Олимпиада-2020. Двое украинок вышли в полуфинал в беге на 400 метров с барьерами

В Токио в субботу, 31 июля, проходят соревнования среди легкоатлетов. Первыми квалификационные забеги выполняли женщины на дистанции 400 метров с барьерами.

В первой восьмерке стартовала Виктория Ткачук и именно она первой пересекла финишную прямую с результатом 54,80 секунды. Виктория второй раз принимает участие в Олимпийских играх - в 2016-м она остановилась в полуфинале.

Вторую восьмерку тоже выиграла украинка - Анна Рыжикова. Ее показатель еще лучше - 54,56 секунды. Быстрее Анны в квалификации пробежали только две спортсменок - Далила Мухаммад из США (5-й забег, 53,97) и Фемке Бол из Нидерландов (4-й забег, 54,43).

Добавим, что для Анны Рыжиковой это также вторая Олимпиада в карьере. На первой - в Лондоне в 2012-м - она ​​завершила выступления в полуфинале, но помогла Украине взять бронзу в эстафете 4 по 400. В 2021 году она дважды финишировала второй в рамках Бриллиантовой лиги.

Еще одна украинка - Мария Миколенко - квалифицироваться в полуфинал не смогла, прибежав в своем забеге шестой.

Всего участие в квалификации брали 40 спортсменок. В полуфинал, который состоится в понедельник, 2 августа, вышли 24.

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