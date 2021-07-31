Испания получила первое золото на Олимпиаде-2020. У Сан-Марино вторая медаль в истории

В Токио в субботу, 31 июля, состоялся финал в стендовой стрельбе, трапу (стрельба из винтовок по тарелкам, вылетающих из скрытой траншеи) среди смешанных команд.

В решающем поединке сошлись сборные Испании и Сан-Марино. До последнего раунда небольшое преимущество было на стороне испанцев. В последней серии испанка Фатима Гальвес дважды не попала в мишень и подарила шанс соперникам сравнять счет. Но партнер Алессандры Перилли, которая завоевала историческую бронзу для Сан-Марино в одиночных соревнованиях, Джан Марко Берти в своих попытках тоже не попал.

В итоге Испания победила со счетом 41:40 и завоевала свое первое золото на Играх-2020. До этого в активе испанской команды было два серебра и бронза. Серебро для Сан-Марино - это вторая олимпийская медаль в истории этой страны.

В матче за бронзу сборная США только в дополнительных выстрелах победила сборную Словакии 42(3):42(2).

В медальном зачете Испания поднялась сразу на 24 место, Сан-Марино - на 47-м.