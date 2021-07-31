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Олимпиада 2020. Украинец Просторов не квалифицировался в финал прыжков на батуте

Олимпиада
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К сожалению …    

Олимпиада 2020. Украинец Просторов не квалифицировался в финал прыжков на батуте

НОК

UA-Футбол
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Украинский спортсмен Николай Просторов не сумел выйти в финал Олимпийских игр 2020 в дисциплине прыжков на батуте.

Наш соотечественник по результатам квалификации продемонстрировал 12 показатель (92,570 баллов), в то время как в финал проходят только 8 лучших результатов.

Самые высокие оценки получили белорусы Иван Литвинович (113,555) и Владислав Гончаров (113,400), а также представитель Новой Зеландии Диллан Шмидт (112,120).

Напомним, что ранее американка Ледеки завоевала седьмое олимпийское золото.

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В статье: Олимпиада-2020 Просторов Николай
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