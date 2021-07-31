Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде в Токио. Как это было

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня проведёт поединок за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Её соперницей станет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча состоится на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park и пройдёт вторым запуском сразу после матча за бронзу у мужчин между Новаком Джоковичем и Пабло Карреньо-Бустой. Ориентировочное начало встречи в 10:30.

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Свитолина Рыбакина текстовая трансляция

Два с половиной часа драмы. Это был очень тяжёлый эмоционально матч для нас всех. К счастью, всё завершилось победой. Выстраданной, но победой. Ещё раз поздравляю всех с первой медалью Олимпиады в истории украинского тенниса!

14:41 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 6:4

Рыбакина взяла первый розыгрыш в гейме, однако затем три мяча кряду остались за Свитолиной и начались бронзовые матч-боллы! Первый матч-болл украинка испортила ударом мимо боковой линии, второй - Рыбакина здорово закрыла коридор. Третий матч-бол - Рыбакина выдерживает перестрелку и снова активно отыгрывает его. Четвёртый матч-болл - опять активно выигранный мяч от казашки. Пятый матч-болл - Свитолина бьёт в сетку со второй подачи. Шестой матч-болл - Рыбакина здорово ловит на противоходе Элину. Седьмой матч-болл - наш! Классный удар Элины в правый угол!

Элина Свитолина - бронзовый призёр Олимпиады 2020! Слава Украине!

14:29 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 5:4

Нестабильна была Рыбакина на своей подаче, чем Элина и воспользовалась! Сейчас Свитолина будет подавать на бронзовую медаль!

14:26 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 4:4

0:30 на подаче Элины было, но удалось отыграться. Очень агрессивно действовала казашка, однако обводящий от украинки при 15:30 из игры в обороне был просто шедевральным! Затем ещё и эйс плюс классный удар в коридор по линии! Счёт равный!

14:21 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 3:4

Похоже, дрогнула Рыбакина, увидев, что приближается к победе. Были у казашки проблемы с первой подачей, но Элине это было только на руку - украинка сделала брейк!

14:18 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 2:4

Не пошла подача у Элины в этом гейме, но оставить его за собой всё же удалось. Теперь украинке нужен брейк. Иначе никак.

14:15 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 1:4

Не оставляет казашка шансов для Элины и забирает под ноль свою подачу. До победы Рыбакиной в матче ей осталось выиграть два гейма.

14:12 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 1:3

Два брейка было у Рыбакиной, но оба отыграла Свитолина и забрала свою подачу! Ох, как же тяжело было в этом гейме!

14:06 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 0:3

Тяжело пришлось Элине на приёме, было много беговой работы по линии, но эти труды вознаградились брейк-поинтом. Жаль только, что его реализовать не получилось, казашка отыграла брейк и забрала свою подачу. Счёт крупный, тем не менее, разница всего в один брейк. Так что всё ещё впереди.

13:59 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 0:2

Казашка делает брейк в начале сета. Здорово Елена пробила вдоль линии заключительный мяч.

13:55 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 0:1

Вела Элина 30:0 и 40:30 на подаче соперницы, но не дожала. Тем не менее, чувствуется в эти минуты положительная заряженность на борьбу у Элины, чего не было в начале игры.

Статистика второго сета подъехала. Партия длилась чуть больше часа.

13:47 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5 ТБ)

Забирает Элина второй сет! Рыбакина сделала двойную, однако снова тут же отыгралась и забрала подачу Элины. Ключевым стал одиннадцатый розыгрыш, во время которого Свитолина вынудила соперницу ошибиться и уже за счёт своей активной игры взяла очко! А после этого защитила свою подачу на сет-болле! В упорной борьбе за тай-брейке украинка забирает второй сет!

13:44 Сет-болл для Свитолиной!

13:40 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (3:3 ТБ)

К первому переходу теннисистки обменялись мини-брейками и продолжают сражение на тай-брейке при равном счёте.

13:35 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6

Сражалась Элина за каждый мяч, но Рыбакина сохранила подачу у себя и перевела сет в тай-брейк.

13:31 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:5

Теперь уже украинка отвечает своей уверенной игрой на подаче и также не отдала ни одного мяча сопернице. Обе уже готовятся к тай-брейку?

13:28 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 5:5

Новые мячи в помощь Рыбакиной были в этом гейме. Казашка берёт свою подачу под ноль.

13:26 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 5:4

Вышли на пик обе теннисистки. Один из лучших геймов в этом матче только что был. Три гейм-болла у Элины, однако соперница плюс трос не позволили быстро закрыть гейм. И всё же украинка ставит точку эйсом и снова выходит вперёд по счёту во второй партии. Переходим к решающей части второго сета.

13:19 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 4:4

Приходится украинке работать под атаками Рыбакиной, которая продолжает то стрелять эйсами, то давать двойные. В этом гейме у казашки больше было удачных розыгрышей, поэтому свою подачу она сохранила.

13:14 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 4:3

Серьёзно просела теперь уже игра Рыбакиной, правда, один из мячей казашка чудом попала в "девятку" половины корта украинки. Но на этом для неё позитив закончился, а Элина берёт второй гейм кряду!

13:11 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 3:3

"Камон", - кричит Элина. "Давай!", - кричат с трибун. И есть, чему порадоваться! Впервые в этом матче Свитолина забирает чужую подачу. Три брейк-поинта у украинки было в этом гейме. Большинство проблем сама себе создала сама Рыбакина, но отмечаем, что и Элина немного проснулась.

13:03 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 2:3

Очень легко начинался гейм для украинки, но затем она позволила сопернице отыграться и выйти на "ровно". Правда, Элина вовремя собралась и довела дело до победы на своей подаче.

12:59 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 1:3

Очень много лишних мыслей в голове Свитолиной. Это чувствуется. Радует, что Рыбакина далеко не самый стабильный теннис сегодня показывает. Впрочем, это пока не помогает Элине зацепиться за хоты бы один брейк.

12:55 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 1:2

Развалилась игра Элины окончательно. Очень тяжёлая ракетка в руках украинки. Как теперь вернуться в игру, да и есть ли мотивация вернуться в неё?

12:51 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 1:1

Нестабильная первая подача Рыбакиной оставляла шансы Элине побороться за "чужой" гейм, но Елена всё же довела дело до победы и сравняла счёт в партии.

12:48 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 1:0

Украинка стартует во втором сете с выигранного гейма на своей подаче. Возможно, этот факт добавит ей психологической уверенности.

29 минут длился первый сет. Из этого времени только третий гейм затянулся практически на восемь минут. А это статистика первой партии.

12:45 Свитолина - Рыбакина 1:6

Оставляет за собой первый сет Рыбакина. Борьба на подачах казашки вроде бы и шла, но нельзя сказать, что это были самые тяжёлые семь геймов для неё в истории. Свитолина пока не готова к борьбе сегодня.

12:43 Свитолина - Рыбакина 1:5

На своих ошибках Свитолина дарит сопернице свою подачу, и теперь Рыбакина будет подавать на первый сет.

12:38 Свитолина - Рыбакина 1:4

Снова завязывается борьба за подаче казашки. Снова обеим не удаётся ровно и стабильно провести гейм. То ли такое отношение к матчу за третье место, то просто уже накопилась усталось за неделю интенсивного тенниса. Свою подачу, к слову, Рыбакина оставила за собой. Элина добралась до "ровно", но не до брейков.

12:34 Свитолина - Рыбакина 1:3

На тройной брейк-поинт выскочила казашка. Первый из них не реализовала, попав в трос, от которого мяч ушёл за пределы корта. А в следующем розыгрыше сама Свитолина пробила в сетку. Очень неприятный гейм для нас.

12:30 Свитолина - Рыбакина 1:2

Затянулся гейм. Очень много ошибок было со стороны обеих, были как гейм-боллы, так и брейк-поинты у Элины. На последнем мяче Рыбакина хорошо укоротила и всё-таки оставила за собой свою подачу.

12:21 Свитолина - Рыбакина 1:1

Одну двойную дала Элина, но кроме этого четыре раза здорово подавала первым мячом, сравняв счёт в матче.

12:18 Свитолина - Рыбакина 0:1

Казашка берёт свою подачу. Два мяча в гейме взяла Свитолина, но за счёт "ровно" не зацепилась.

12:15 Матч начинается! Рыбакина подаёт первой.

12:12 Свитолина с Рыбакиной уже на корте и проводят разминку.

11:56 Пабло Карреньо-Буста реализовал шестой матч-болл и становится бронзовым призёром Олимпиады в Токио! Кто бы мог подумать, что легендарный Новак Джокович на этих Играх останется вообще без медали. Следующей на корт выйдет Свитолина. До начала её матча минут 15.

11:30 Свитолина по мнению букмекеров не фаворит этого противостояния. Небольшое преимущество аналитики отдают как раз Рыбакиной. Впрочем, это не должно быть проблемой для Элины. Например, с Саккари в 1/8 финала Олимпиады многие отдавали предпочтение гречанке, ну а завершилось всё украинской победой.

11:20 Свитолина и Рыбакина ранее встречались только дважды, обменявшись победами. Что интересно, на харде (где пройдёт сегодняшний поединок) не играли ни разу. В сентябре 2020-го украинка на грунтовом турнире в Страсбуре выиграла в трёх сетах, а десять месяцев спустя на траве в Истборне победу в двух сетах праздновала уже казашка.

11:00 Джокович на тай-брейке перевёл матч с Карреньо-Бустой в третий сет. Это означает, что начало матча Свитолиной откладывается ещё ориентировочно на полчаса.

09:58 Джокович внезапно проиграл испанцу первый сет в матче за бронзу в мужском разряде. Только третий сет-болл реализовал Карреньо-Буста. Напомню, что именно по окончании этой встречи на корт выйдет Свитолина.

09:45 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча за третье место на олимпийском турнире в дисциплине теннис. Эта игра для украинского болельщика должна быть самой интересной среди остальных в два заключительных дня теннисных соревнований, ведь на корт в последний раз в Токио 2020 выйдет украинка Элина Свитолина. Верим в нашу девушку!