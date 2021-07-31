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Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде в Токио. Как это было
Украина впервые в истории может выиграть олимпийскую медаль в теннисе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня проведёт поединок за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Её соперницей станет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча состоится на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park и пройдёт вторым запуском сразу после матча за бронзу у мужчин между Новаком Джоковичем и Пабло Карреньо-Бустой. Ориентировочное начало встречи в 10:30.
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Свитолина Рыбакина текстовая трансляция
Два с половиной часа драмы. Это был очень тяжёлый эмоционально матч для нас всех. К счастью, всё завершилось победой. Выстраданной, но победой. Ещё раз поздравляю всех с первой медалью Олимпиады в истории украинского тенниса!
14:41 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 6:4
Рыбакина взяла первый розыгрыш в гейме, однако затем три мяча кряду остались за Свитолиной и начались бронзовые матч-боллы! Первый матч-болл украинка испортила ударом мимо боковой линии, второй - Рыбакина здорово закрыла коридор. Третий матч-бол - Рыбакина выдерживает перестрелку и снова активно отыгрывает его. Четвёртый матч-болл - опять активно выигранный мяч от казашки. Пятый матч-болл - Свитолина бьёт в сетку со второй подачи. Шестой матч-болл - Рыбакина здорово ловит на противоходе Элину. Седьмой матч-болл - наш! Классный удар Элины в правый угол!
Элина Свитолина - бронзовый призёр Олимпиады 2020! Слава Украине!
14:29 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 5:4
Нестабильна была Рыбакина на своей подаче, чем Элина и воспользовалась! Сейчас Свитолина будет подавать на бронзовую медаль!
14:26 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 4:4
0:30 на подаче Элины было, но удалось отыграться. Очень агрессивно действовала казашка, однако обводящий от украинки при 15:30 из игры в обороне был просто шедевральным! Затем ещё и эйс плюс классный удар в коридор по линии! Счёт равный!
14:21 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 3:4
Похоже, дрогнула Рыбакина, увидев, что приближается к победе. Были у казашки проблемы с первой подачей, но Элине это было только на руку - украинка сделала брейк!
14:18 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 2:4
Не пошла подача у Элины в этом гейме, но оставить его за собой всё же удалось. Теперь украинке нужен брейк. Иначе никак.
14:15 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 1:4
Не оставляет казашка шансов для Элины и забирает под ноль свою подачу. До победы Рыбакиной в матче ей осталось выиграть два гейма.
14:12 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 1:3
Два брейка было у Рыбакиной, но оба отыграла Свитолина и забрала свою подачу! Ох, как же тяжело было в этом гейме!
14:06 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 0:3
Тяжело пришлось Элине на приёме, было много беговой работы по линии, но эти труды вознаградились брейк-поинтом. Жаль только, что его реализовать не получилось, казашка отыграла брейк и забрала свою подачу. Счёт крупный, тем не менее, разница всего в один брейк. Так что всё ещё впереди.
13:59 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 0:2
Казашка делает брейк в начале сета. Здорово Елена пробила вдоль линии заключительный мяч.
13:55 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5) / 0:1
Вела Элина 30:0 и 40:30 на подаче соперницы, но не дожала. Тем не менее, чувствуется в эти минуты положительная заряженность на борьбу у Элины, чего не было в начале игры.
Статистика второго сета подъехала. Партия длилась чуть больше часа.
13:47 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (7:5 ТБ)
Забирает Элина второй сет! Рыбакина сделала двойную, однако снова тут же отыгралась и забрала подачу Элины. Ключевым стал одиннадцатый розыгрыш, во время которого Свитолина вынудила соперницу ошибиться и уже за счёт своей активной игры взяла очко! А после этого защитила свою подачу на сет-болле! В упорной борьбе за тай-брейке украинка забирает второй сет!
13:44 Сет-болл для Свитолиной!
13:40 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6 (3:3 ТБ)
К первому переходу теннисистки обменялись мини-брейками и продолжают сражение на тай-брейке при равном счёте.
13:35 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:6
Сражалась Элина за каждый мяч, но Рыбакина сохранила подачу у себя и перевела сет в тай-брейк.
13:31 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 6:5
Теперь уже украинка отвечает своей уверенной игрой на подаче и также не отдала ни одного мяча сопернице. Обе уже готовятся к тай-брейку?
13:28 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 5:5
Новые мячи в помощь Рыбакиной были в этом гейме. Казашка берёт свою подачу под ноль.
13:26 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 5:4
Вышли на пик обе теннисистки. Один из лучших геймов в этом матче только что был. Три гейм-болла у Элины, однако соперница плюс трос не позволили быстро закрыть гейм. И всё же украинка ставит точку эйсом и снова выходит вперёд по счёту во второй партии. Переходим к решающей части второго сета.
13:19 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 4:4
Приходится украинке работать под атаками Рыбакиной, которая продолжает то стрелять эйсами, то давать двойные. В этом гейме у казашки больше было удачных розыгрышей, поэтому свою подачу она сохранила.
13:14 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 4:3
Серьёзно просела теперь уже игра Рыбакиной, правда, один из мячей казашка чудом попала в "девятку" половины корта украинки. Но на этом для неё позитив закончился, а Элина берёт второй гейм кряду!
13:11 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 3:3
"Камон", - кричит Элина. "Давай!", - кричат с трибун. И есть, чему порадоваться! Впервые в этом матче Свитолина забирает чужую подачу. Три брейк-поинта у украинки было в этом гейме. Большинство проблем сама себе создала сама Рыбакина, но отмечаем, что и Элина немного проснулась.
13:03 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 2:3
Очень легко начинался гейм для украинки, но затем она позволила сопернице отыграться и выйти на "ровно". Правда, Элина вовремя собралась и довела дело до победы на своей подаче.
12:59 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 1:3
Очень много лишних мыслей в голове Свитолиной. Это чувствуется. Радует, что Рыбакина далеко не самый стабильный теннис сегодня показывает. Впрочем, это пока не помогает Элине зацепиться за хоты бы один брейк.
12:55 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 1:2
Развалилась игра Элины окончательно. Очень тяжёлая ракетка в руках украинки. Как теперь вернуться в игру, да и есть ли мотивация вернуться в неё?
12:51 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 1:1
Нестабильная первая подача Рыбакиной оставляла шансы Элине побороться за "чужой" гейм, но Елена всё же довела дело до победы и сравняла счёт в партии.
12:48 Свитолина - Рыбакина 1:6 / 1:0
Украинка стартует во втором сете с выигранного гейма на своей подаче. Возможно, этот факт добавит ей психологической уверенности.
29 минут длился первый сет. Из этого времени только третий гейм затянулся практически на восемь минут. А это статистика первой партии.
12:45 Свитолина - Рыбакина 1:6
Оставляет за собой первый сет Рыбакина. Борьба на подачах казашки вроде бы и шла, но нельзя сказать, что это были самые тяжёлые семь геймов для неё в истории. Свитолина пока не готова к борьбе сегодня.
12:43 Свитолина - Рыбакина 1:5
На своих ошибках Свитолина дарит сопернице свою подачу, и теперь Рыбакина будет подавать на первый сет.
12:38 Свитолина - Рыбакина 1:4
Снова завязывается борьба за подаче казашки. Снова обеим не удаётся ровно и стабильно провести гейм. То ли такое отношение к матчу за третье место, то просто уже накопилась усталось за неделю интенсивного тенниса. Свою подачу, к слову, Рыбакина оставила за собой. Элина добралась до "ровно", но не до брейков.
12:34 Свитолина - Рыбакина 1:3
На тройной брейк-поинт выскочила казашка. Первый из них не реализовала, попав в трос, от которого мяч ушёл за пределы корта. А в следующем розыгрыше сама Свитолина пробила в сетку. Очень неприятный гейм для нас.
12:30 Свитолина - Рыбакина 1:2
Затянулся гейм. Очень много ошибок было со стороны обеих, были как гейм-боллы, так и брейк-поинты у Элины. На последнем мяче Рыбакина хорошо укоротила и всё-таки оставила за собой свою подачу.
12:21 Свитолина - Рыбакина 1:1
Одну двойную дала Элина, но кроме этого четыре раза здорово подавала первым мячом, сравняв счёт в матче.
12:18 Свитолина - Рыбакина 0:1
Казашка берёт свою подачу. Два мяча в гейме взяла Свитолина, но за счёт "ровно" не зацепилась.
12:15 Матч начинается! Рыбакина подаёт первой.
12:12 Свитолина с Рыбакиной уже на корте и проводят разминку.
11:56 Пабло Карреньо-Буста реализовал шестой матч-болл и становится бронзовым призёром Олимпиады в Токио! Кто бы мог подумать, что легендарный Новак Джокович на этих Играх останется вообще без медали. Следующей на корт выйдет Свитолина. До начала её матча минут 15.
11:30 Свитолина по мнению букмекеров не фаворит этого противостояния. Небольшое преимущество аналитики отдают как раз Рыбакиной. Впрочем, это не должно быть проблемой для Элины. Например, с Саккари в 1/8 финала Олимпиады многие отдавали предпочтение гречанке, ну а завершилось всё украинской победой.
11:20 Свитолина и Рыбакина ранее встречались только дважды, обменявшись победами. Что интересно, на харде (где пройдёт сегодняшний поединок) не играли ни разу. В сентябре 2020-го украинка на грунтовом турнире в Страсбуре выиграла в трёх сетах, а десять месяцев спустя на траве в Истборне победу в двух сетах праздновала уже казашка.
11:00 Джокович на тай-брейке перевёл матч с Карреньо-Бустой в третий сет. Это означает, что начало матча Свитолиной откладывается ещё ориентировочно на полчаса.
09:58 Джокович внезапно проиграл испанцу первый сет в матче за бронзу в мужском разряде. Только третий сет-болл реализовал Карреньо-Буста. Напомню, что именно по окончании этой встречи на корт выйдет Свитолина.
09:45 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча за третье место на олимпийском турнире в дисциплине теннис. Эта игра для украинского болельщика должна быть самой интересной среди остальных в два заключительных дня теннисных соревнований, ведь на корт в последний раз в Токио 2020 выйдет украинка Элина Свитолина. Верим в нашу девушку!
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