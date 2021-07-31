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Яков Хаммо прокомментировал поражение в бронзовом матче Олимпийских игр 2020
Вот такие дела
фото - kp.ua
Украинский дзюдоист Яков Хаммо после поражения в матче за бронзу Олимпийских игр 2020 прокомментировал свое выступление на главных соревнованиях четырехлетия. Его слова цитирует сайт НОК:
"Мы встречались с этим соперником на чемпионате Европы до 23 лет. Я у него тогда выиграл. Сегодня не получилось это сделать.
Хочу извиниться перед всеми за то, что не оправдал ожидания. Будем работать над ошибками, чтобы выиграть медаль на следующих Олимпийских играх" - сказал он.
Напомним, что ранее американка Ледеки
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