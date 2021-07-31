Яков Хаммо прокомментировал поражение в бронзовом матче Олимпийских игр 2020

Украинский дзюдоист Яков Хаммо после поражения в матче за бронзу Олимпийских игр 2020 прокомментировал свое выступление на главных соревнованиях четырехлетия. Его слова цитирует сайт НОК:

"Мы встречались с этим соперником на чемпионате Европы до 23 лет. Я у него тогда выиграл. Сегодня не получилось это сделать.

Хочу извиниться перед всеми за то, что не оправдал ожидания. Будем работать над ошибками, чтобы выиграть медаль на следующих Олимпийских играх" - сказал он.