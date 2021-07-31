Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плавание на Олимпиаде-2020. Калеб Дрессел побил мировой рекорд и выиграл свое третье золото
В плавании баттерфляем
Калеб Дрессел, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Токио в субботу, 31 июля состоялся финальный заплыв среди мужчин на дистанции 100 метров баттерфляем. Победу одержал 24-летний Калеб Дрессел, который проплыл за 49,45 секунды. Таким образом, он побил мировой рекорд на пять сотых секунды, который он установил в 2019 году.
Для Дрессела это уже третье золото на текущий Играх. Также он был первым на 100-метровке вольным стилем и помог сборной США выиграть эстафету 4 по 100 вольным стилем.
Серебро в этой дисциплине взял венгр Кристоф Милак, который отстал на 0,23 секунды (49,68), при этом установил европейский рекорд. Бронза у швейцарца Ноэ Понти (50,74).
Напомним, сегодня свое седьмое олимпийское золото выиграла американка Кэти Ледеки.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Британия атакует Австралию
- Семейный бизнес. Колос - Металлист 1925 1:0. Видео голов и обзор матча
- УПЛ. Колос - Металлист 1925 1:0. Сын за отца
- Свитолина победила гречанку на пути к четвертьфиналу Олимпиады. Как это было
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал