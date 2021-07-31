Плавание на Олимпиаде-2020. Калеб Дрессел побил мировой рекорд и выиграл свое третье золото

В Токио в субботу, 31 июля состоялся финальный заплыв среди мужчин на дистанции 100 метров баттерфляем. Победу одержал 24-летний Калеб Дрессел, который проплыл за 49,45 секунды. Таким образом, он побил мировой рекорд на пять сотых секунды, который он установил в 2019 году.

Для Дрессела это уже третье золото на текущий Играх. Также он был первым на 100-метровке вольным стилем и помог сборной США выиграть эстафету 4 по 100 вольным стилем.

Серебро в этой дисциплине взял венгр Кристоф Милак, который отстал на 0,23 секунды (49,68), при этом установил европейский рекорд. Бронза у швейцарца Ноэ Понти (50,74).

Напомним, сегодня свое седьмое олимпийское золото выиграла американка Кэти Ледеки.