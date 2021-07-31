Олимпиада 2020. Джокович снялся с бронзового финала в миксте

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович после поражения в матче за бронзу Олимпийских игр 2020 в одиночном разряде решил не выходить на матч за третье место в миксте.

Вместе со своей партнершей по команде Ниной Стоянович они решили без боя отдать бронзовые награды паре из Австралии Барти / Пирс.