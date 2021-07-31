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Олимпиада 2020. Джокович снялся с бронзового финала в миксте
Серб не захотел
фото - flashscore.com.ua
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович после
Вместе со своей партнершей по команде Ниной Стоянович они решили без боя отдать бронзовые награды паре из Австралии Барти / Пирс.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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