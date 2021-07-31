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Олимпиада 2020. Джокович снялся с бронзового финала в миксте

Олимпиада
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Серб не захотел

Олимпиада 2020. Джокович снялся с бронзового финала в миксте

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович после поражения в матче за бронзу Олимпийских игр 2020 в одиночном разряде решил не выходить на матч за третье место в миксте.

Вместе со своей партнершей по команде Ниной Стоянович они решили без боя отдать бронзовые награды паре из Австралии Барти / Пирс.

Напомним, что ранее Марта Костюк поделилась с болельщиками откровенными фото.

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В статье: Новак Джокович Олимпиада-2020
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