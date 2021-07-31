Свитолина вытащила мертвый матч и завоевала бронзу Олимпиады 2020

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) победила в матче за третье место Олимпийских игр 2020. В решающем для себя поединке наша соотечественница одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №20).

Счет встречи 2-1 (1-6; 7-6; 6-4) в пользу победительницы поединка.

В стартовом сете лишь первая подача украинки была похожа на нормальную игру. Другие геймы Свыитолина просто провалила - била по аутам, проигрывала сопернице как психологически, так и по игре.

Второй сет начался с проблем для Элины. При счете 1-1 украинка потеряла свою подачу. Рыбакина излучала уверенность в своих действиях и, казалось, "доесть" оппонентку для нее не составит никаких проблем. Однако при счете 3-2 казахская спортсменка не сумела защитить свой гейм, и позволила сопернице сначала сравнить ситуацию в матче, а затем и выйти вперед. Напряженный момент наблюдали все украинские болельщики, когда при счете 4-4 наша теннисистка долго не могла защитить свою подачу, но все же сумела дожать соперницу. Свитолина принимала на сет, однако сделать это не сумела - Елена очень уверенно сыграла на своем мяче. Девушки довели дело до тай-брейка, где сильнее уже оказалась наша Элина - при счете 6-5 она сумела удачно подать на сет.

Решающая, третья партия началась для нашей спортсменки крайне неудачно. При счете 0-1 украинка проиграла свою подачу и отпустила соперницу с брейком. Однако и Рыбакина в скорости ответила сопернице взаимностью - при счете 4-2 не сумела забрать свой мяч и фактически дала выровнять ситуацию в поединке (Свитолина взяла свою следующую подачу). На волне успеха украинка сумела зацепиться в 9 гейме и сделать брейк. Дело оставалось за малым - подать на матч, однако сделать это удалось лишь с 7 попытки - казахская спортсменка невероятным образом отыграла 6 матч болов, но седьмой украинка все же реализовала.

Элина действительно написала историю отечественного тенниса, ведь никогда за все время независимости наше государство не имело призера Олимпиады именно в теннисе.