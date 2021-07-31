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Свитолина вытащила мертвый матч и завоевала бронзу Олимпиады 2020

Олимпиада
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(7 голосов)

Историческое достижение украинского тенниса

Свитолина вытащила мертвый матч и завоевала бронзу Олимпиады 2020

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) победила в матче за третье место Олимпийских игр 2020. В решающем для себя поединке наша соотечественница одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №20).

Счет встречи 2-1 (1-6; 7-6; 6-4) в пользу победительницы поединка.

В стартовом сете лишь первая подача украинки была похожа на нормальную игру. Другие геймы Свыитолина просто провалила - била по аутам, проигрывала сопернице как психологически, так и по игре.

Второй сет начался с проблем для Элины. При счете 1-1 украинка потеряла свою подачу. Рыбакина излучала уверенность в своих действиях и, казалось, "доесть" оппонентку для нее не составит никаких проблем. Однако при счете 3-2 казахская спортсменка не сумела защитить свой гейм, и позволила сопернице сначала сравнить ситуацию в матче, а затем и выйти вперед. Напряженный момент наблюдали все украинские болельщики, когда при счете 4-4 наша теннисистка долго не могла защитить свою подачу, но все же сумела дожать соперницу. Свитолина принимала на сет, однако сделать это не сумела - Елена очень уверенно сыграла на своем мяче. Девушки довели дело до тай-брейка, где сильнее уже оказалась наша Элина - при счете 6-5 она сумела удачно подать на сет.

Решающая, третья партия началась для нашей спортсменки крайне неудачно. При счете 0-1 украинка проиграла свою подачу и отпустила соперницу с брейком. Однако и Рыбакина в скорости ответила сопернице взаимностью - при счете 4-2 не сумела забрать свой мяч и фактически дала выровнять ситуацию в поединке (Свитолина взяла свою следующую подачу). На волне успеха украинка сумела зацепиться в 9 гейме и сделать брейк. Дело оставалось за малым - подать на матч, однако сделать это удалось лишь с 7 попытки - казахская спортсменка невероятным образом отыграла 6 матч болов, но седьмой украинка все же реализовала.

Элина действительно написала историю отечественного тенниса, ведь никогда за все время независимости наше государство не имело призера Олимпиады именно в теннисе.

Статистика матча:

Свитолина вытащила мертвый матч и завоевала бронзу Олимпиады 2020 - изображение 1
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В статье: Олимпиада-2020 Элина Свитолина Елена Рыбакина
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Комментарии (6)
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Харьковчанин (Харків)
31.07.2021 в 15:28
Світоліна таки взяла бронзу, дивився матч епізодами до середини - це був біль, по онлайн коментах ніхто в неї не вірив як і я, але ні, таки змогла переламати гру і завоювати медаль. Респект!
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0
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Lion Killer (Львів)
31.07.2021 в 15:21
ця медаль на рівні золота. Після 1го сету задавалось шансів немає, а тут таке оО Браво
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Morphyk7 (Черновцы)
31.07.2021 в 15:27
Смешно. Золото валялось в кармане, но просрать в 1/2непонятно кому...
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0
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kravaserega (Kyiv)
31.07.2021 в 15:17
Умница, с 4-1 на 4-6, вот это я понимаю боец, покажите это Ворскле, у которой сил не хватило
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+4
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Микко82 (Херсон)
31.07.2021 в 14:52
Молодчинка. Таки зібралася і закамбечила. Найважча і найприємніша бронза на олімпіаді.
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+4
0
Mexxxxx (Просяная)
31.07.2021 в 14:52
После футбольного мазохизма на евро это на уровне фантастики. Столько всего отыграть из безнадежных ситуаций. Железные нервы, воля к победе, БОЕЦ на всю голову!!! Просто в ноги поклониться. Эта игра стоит всей провалиной олимпиады. Запишите и смотрите каждый день уставшие вы наши, игроки сборной, клубов, играющие раз в неделю. Человек отыграла чуть ли не каждый день в такой темпе, который намного выше как наши футболисты по полю ходят и не по 90 минут а почти по 3 часа. Молодец, ничего не скажешь!
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+5
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