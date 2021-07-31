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Олимпиада 2020. Украинец Мазур не квалифицировался в финал на прыжках в длину
К сожалению …
https://xsport.ua
Украинский спортсмен Владислав Мазур не сумел квалифицироваться в финал Олимпийских игр 2020 (Токио) в дисциплине прыжки в длину.
Наш соотечественник провел три отведенные попытки, продемонстрировав результаты 7,60, 7,54 и 7,58 метра, которые в итоге принесли ему лишь 27 место.
Лучший результат показал кубинец Хуан Мигель Эччевария (8,50), вторая позиция у грека Мальтиадаса Тентоглу (8,22), а ТОП 3 замкнул японец Юки Хасиоки (8,17).
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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