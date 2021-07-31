  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада 2020. Украинец Мазур не квалифицировался в финал на прыжках в длину
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада 2020. Украинец Мазур не квалифицировался в финал на прыжках в длину

Олимпиада
(1 голосов)

К сожалению …

Олимпиада 2020. Украинец Мазур не квалифицировался в финал на прыжках в длину

https://xsport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Владислав Мазур не сумел квалифицироваться в финал Олимпийских игр 2020 (Токио) в дисциплине прыжки в длину.

Наш соотечественник провел три отведенные попытки, продемонстрировав результаты 7,60, 7,54 и 7,58 метра, которые в итоге принесли ему лишь 27 место.

Лучший результат показал кубинец Хуан Мигель Эччевария (8,50), вторая позиция у грека Мальтиадаса Тентоглу (8,22), а ТОП 3 замкнул японец Юки Хасиоки (8,17).

Напомним, что ранее Элина Свитолина завоевала бронзу ОИ 2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 Владислав Мазур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...