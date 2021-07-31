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Олимпиада-2020. Польша выиграла смешанную эстафету 4 по 400

Олимпиада
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Сенсация в легкой атлетике

Олимпиада-2020. Польша выиграла смешанную эстафету 4 по 400

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Токио состоялся финальный забег в смешанной эстафете 4 по 400. В определенной степени сенсационную победу одержала польская команда в составе Каэтана Душиньского, Кароля Залевского, Натальи Качмарек и Юстина Свенти-Эрсетиц.

Свою дистанцию ​​польские легкоатлеты преодолели за 3 минуты и 9,87 секунды, что является новым олимпийским рекордом.

Серебро забрала Доминиканская Республика (3:10,21), а бронзу - сборная США, которая отстала от второго места на одну сотую секунды (3:10,22).

Добавим, что для Польши эта золотая медаль первая на текущей Олимпиаде.

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В статье: Олимпиада-2020 легкая атлетика
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