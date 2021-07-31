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Олимпиада-2020. Польша выиграла смешанную эстафету 4 по 400
Сенсация в легкой атлетике
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Токио состоялся финальный забег в смешанной эстафете 4 по 400. В определенной степени сенсационную победу одержала польская команда в составе Каэтана Душиньского, Кароля Залевского, Натальи Качмарек и Юстина Свенти-Эрсетиц.
Свою дистанцию польские легкоатлеты преодолели за 3 минуты и 9,87 секунды, что является новым олимпийским рекордом.
Серебро забрала Доминиканская Республика (3:10,21), а бронзу - сборная США, которая отстала от второго места на одну сотую секунды (3:10,22).
Добавим, что для Польши эта золотая медаль первая на текущей Олимпиаде.
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