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Швеция получила первые медали на Олимпиаде-2020. Обе в метании диска
До рекорда далеко
Столь та Петтерссон, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Токио состоялись соревнования среди мужчин по метанию диска. Первых две ступеньки пьедестала забрали спортсмены из Швеции. Золото у чемпиона мира 2019-го года Даниэля Столя, результат которого составил 68,90 метров. Это ровно на метр хуже олимпийского рекорда, установленного еще в 2004-м году литовцем Алекной.
Соотечественник Столя - Симон Петтерссон бросил более чем на метр ближе - 67,39 метра. Бронза у спортсмена из Австрии Лукаса Вайсхайсдингера - 67,07 метра.
Для Швеции это первые награды на Олимпиаде-2020. Австрия же получила свою пятую медаль (золото, серебро и три бронзы).
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