Бенчич выиграла теннисный турнир Олимпиады-2020

На Олимпийских Играх в Токио состоялся финальный поединок женского теннисного турнира. В решающем поединке сошлись швейцарка Белинда Бенчич и чешка Маркета Вондрусова.

В начале игры соперницы поочередно теряли свою подачу, а в конце сета счет оставался равным. Однако в решающий момент Бенчич взяла свой гейм, а затем забрала и подачу соперницы - 7:5 в пользу швейцарки.

Во втором сете ситуация кардинальным образом изменилась. Вондрусова, которая, напомним, в полуфинале легко разобралась с Элиной Свитолиной, действовала максимально хладнокровно. Она сразу же сделала брейк, не отдавала свою подачу, а в пятом гейме закрепила успех. В итоге сет завершился со счетом 2:6 в пользу Маркеты.

Решающий сет теннисистки начали с брейков. После чего Бенчич взяла свою подачу и заставила ошибиться соперницу. Вондрусова не опустила руки, а сравняла счет, но этот рывок дался ей слишком тяжело. Бенчич выиграла три следующих гейма и стала чемпионкой Олимпиады-2020.

Добавим, что Бенчич является 12 ракеткой мира. На пути к финалу она обыграла американку Пегулу, японку Дои, чешку Крейчикову, россиянку Павлюченкову и казахстанку Рыбакину. Белинда добыла третье золото для Швейцарии на текущей Олимпиаде.

Олимпиада-2020. Теннис

Женщины, хард. Финал

Бенчич (12, Швейцария) - Маркета Вондрусова (42, Чехия) 2:1 (7:5, 2:6, 6:3)

Напомним, что бронзу у женщин в драматическом матче завоевала Элина Свитолина.

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